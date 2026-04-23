Poslovno raspoloženje u Nemačkoj je naglo opalo u aprilu, dostigavši najniži nivo od energetske krize 2022. godine, a na stav nacije će verovatno najviše uticati rat u Iranu , koji sve više opterećuje evropsku ekonomiju.

Indeks ekonomskog raspoloženja ZEW, koji je objavio Centar za evropska ekonomska istraživanja, pao je za 16,7 poena na -17,2 poena, prema najnovijoj anketi 192 analitičara o izgledima za narednih šest meseci. Ovo je drugi uzastopni mesečni pad, nakon već oštrog pogoršanja u martu.

ZEW indeks (ZEW indikator ekonomskog raspoloženja) je vodeći mesečni ekonomski indikator koji meri raspoloženje finansijskih stručnjaka i institucionalnih investitora u vezi sa budućom ekonomskom situacijom u Nemačkoj i evrozoni. Zasnovan je na anketi koju sprovodi Centar za evropska ekonomska istraživanja od 1991. godine i obuhvata procene za narednih šest meseci.

"Ekonomska očekivanja su sada ušla u negativnu zonu", upozorio je predsednik ZEW-a Ahim Vambah.

Prema njegovim rečima, posledice rata u Iranu po nemačku ekonomiju daleko prevazilaze rast cena energije. Kompanije, ističe on, sve su više zabrinute zbog dugoročnih poremećaja u snabdevanju energijom, što obeshrabruje investicije i slabi efekat vladinih podsticaja.

Pad očekivanja nije bio jednak u svim sektorima. Hemijska i farmaceutska industrija, kao i proizvodnja čelika i metala, pretrpele su najveći udarac. Automobilski sektor je ostao relativno stabilan, ali i dalje duboko u negativnoj teritoriji, dok su očekivanja u građevinskom sektoru samo neznatno skliznula u negativno, prenosi Jutarnji.

S druge strane, poboljšano raspoloženje je zabeleženo u bankarskom i osiguravajućem sektoru, kao i u IT industriji i komunalnim uslugama. Negativni trendovi su prisutni i na nivou evrozone. Indeks ukupnih ekonomskih očekivanja pao je na -20,4 poena, što je pad od 11,9 poena u odnosu na mart.