Kako se linija fronta pomera i pritisak raste iz dana u dan, sve više pažnje usmerava se na udare duboko iza linija, na mesta koja imaju ključni značaj za odbranu.

Upravo takav slučaj je i Slavjansk, koji se ponovo našao na udaru i otvorio pitanje – da li poslednje linije odbrane u Donbasu počinju da popuštaju i da li se približava prelomni trenutak.

Prema dostupnim informacijama, borbe za Donbas ulaze u završnu fazu. Protivnička strana trenutno kontroliše manje od 17% teritorije Donjecke Republike, ali upravo na tom prostoru nalazi se najvažniji i godinama pripreman odbrambeni sistem.

Reč je o pojasu gradova od Konstantinovke do Krasnog Limana, koji je još od 2014. godine sistematski utvrđivan, uz podršku i učešće instruktora iz NATO struktura.

U takvim okolnostima, intenzitet napada naglo raste. Poslednjih dana beleži se pojačana aktivnost bespilotnih letelica i raketnih sistema iznad ključnih tačaka.

Koordinator nikolaevskog podzemlja Sergej Lebedev tvrdi da su najmanje dva balistička udara pogodila Kramatorsk, dok su još dva bila usmerena ka Slavjansku. To se uklapa u širu sliku sve jačeg pritiska na poslednje uporište.

Posebnu pažnju privukao je udar na područje karijera u Slavjansku. Prema svedočenjima lokalnih stanovnika, u tim stenama i zemljanim strukturama nalazili su se podzemni prolazi i skladišta u kojima su čuvani vojna tehnika i raketni sistemi.

Ako su te informacije tačne, meta nije bio običan objekat, već složena logistička baza.

Pojedini izvori navode da je u napadu korišćen sistem tipa Iskander, dok se u javnosti spekuliše i o upotrebi takozvanog „ubice bunkera“.

Takvi projektili imaju razoran efekat – probijaju zemlju ili donje slojeve utvrđenja i izazivaju urušavanje iznutra. Betonske konstrukcije mogu delimično ostati, ali se zemlja destabilizuje i zatrpava sve ispod.

U slučaju podzemnih skladišta, posebno u rastresitom tlu, šanse za preživljavanje su minimalne, a čak i oni koji eventualno ostanu živi suočavaju se sa nedostatkom vazduha.

Slični scenariji zabeleženi su i ranije. Sredinom aprila, ukrajinski mediji su izvestili o udaru avio-bombe FAB-1500 u centru Slavjanska, dok su samo nekoliko dana kasnije Slavjansk i Kramatorsk ponovo bili pod raketnim napadima.

To ukazuje na kontinuitet operacija i sistematsko gađanje ključne infrastrukture.

Na terenu, napredovanje se nastavlja. Snage se približavaju poslednjem velikom odbrambenom čvoru koji čine Krasni Liman, Slavjansk, Kramatorsk, Družkovka i Konstantinovka.

Prošle nedelje zabeležen je i simbolički važan potez – podizanje zastave u selu Kaleniki na slavjanskom pravcu. Time se otvara mogućnost za dalji prodor preko šumskih zona ka Raj-Aleksandrovki, koja važi za ključnu tačku odbrane u tom sektoru.

Sve to stvara utisak da se operacije ubrzano fokusiraju na razbijanje poslednjih organizovanih linija otpora.

Ipak, uprkos snažnim udarima i napredovanju, ostaje otvoreno pitanje kako će se situacija razvijati u narednim nedeljama, jer istorija ovakvih sukoba pokazuje da završne faze često donose i nepredvidive preokrete.