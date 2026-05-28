Više javno tužilaštvo u Prokuplju podiglo je optužnicu protiv Milana S. (35) koji je ranije osuđivan zbog silovanja iz Batušinca, zbog sumnje u noći između 31. marta i 1. aprila, na teritoriji Merošine, opljačkao i silovao taksistkinju A.P. (27) iz Niša.

On je uhapšen 2. aprila nakon intenzivne policijske potrage, posle čega mu je određeno zadržavanje pa pritvor.

"Više javno tužilaštvo u Prokuplju 28.maja 2026.godine podiglo je optužnicu protiv osumnjičenog M.S. iz Batušinca, zbog postojanja opravdane sumnje da je počinio krivična dela silovanje iz čl. 178 st.1 Krivičnog zakonika i Razbojništvo iz čl. 206 st.1 Krivičnog zakonika. Osumnjičenom je za ova krivična dela predložena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 godina, a predloženo je i da prema istom bude produžen pritvor koji će trajati sve do upućivanja okrivljenog na izdržavanje kazne zatvora. Obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, tužilaštvo je sudu predložilo i da javnost bude isključena tokom čitavog glavnog pretresa", saopštilo je Više javno tužilaštvo u Prokuplju.

Kako je "Blic" pisao, Milan S. je uhapšen 2. aprila nakon čega je osumnjičenom određeno zadržavanje do 48 sati.

"Više javno tužilaštvo u Prokuplju je dana 2. aprila 2026. godine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo — Silovanje u sticaju sa krivičnim delom Razbojništvo prema osumnjičenom M.S. (35) iz okoline Merošine, na štetu oštećene A.P. (27) iz Niša, odredilo zadržavanje do 48 časova po svim razlozima iz čl. 211 st. 1 Zakonika o krivičnom postupku", saopšteno je tada iz Višeg javnog tužilaštva u Prokuplju.

Osumnjičeni je krivično delo počinio 1. aprila oko 3.30 sati u selu Batušinac.

"Osumnjičenom M.S. se stavlja na teret da je dana 1. aprila oko 3.30 časova u selu Batušinac, prilikom prevoženja u taksi vozilu kojim je upravljala oštećena A.P. od Niša do navedenog mesta, prema istoj primenio fizičku silu da bi joj najpre oduzeo novac, a potom i da bi sa njom imao seksualne odnose", navodi se u saopštenju VJT u Prokuplju.

Zaprećene kazne

Za krivično delo silovanje iz čl. 178 st. 1 Krivičnog zakonika zaprećena je kazna zatvora od 5 do 12 godina, dok je za krivično delo razbojništvo iz čl. 206 st. 1 Krivičnog zakonika zaprećena kazna zatvora od 2 do 10 godina.

