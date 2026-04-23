Miki Đuričić odavno već nije deo rijaliti sveta, a najpoznatiji pčelar iz Kupinova, rešio je da napusti rodni kraj i preseli se u Inđiju.

- Osim emisije koju vodim, nema ništa novo. Vodim porodičan život, deca su mi mala, pa imam obaveze oko njih. Kasno sam se oženio i osnovao porodicu, ali eto, verovatno je mlađim roditeljima lakše. Imam 48 godina i sve se uglavnom svodi na posao ili na obaveze oko dece - rekao je Miki Đuričić pa otkrio da li posećuje Kupinovo.

"Maltene svaki vikend idemo za Kupunovo"

- Mi maltene svaki vikend idemo za Kupinovo, a ovde sam proveo mladost. Drugari koji su me prijavili za rijaliti "Veliki brat" su iz Inđije. Ovde mi je brat, ovde imam dosta prijatelja. Supruga mi je iz Krčedina, a ovde radi kao profesor u srednjoj školi , tako da nismo mi ovde slučajno. Blizu nam je Beograd, blizu nam je i Novi Sad, vozom stignem za 20 minuta i odgovara nam ova pozicija - objasnio je Miki, pa otkrio kako se snalazi u Inđiji.

- Bolje je za decu u Inđiji zbog vrtića, škole, zbog raznih nekih sekcija koje ne postoje u Kupinovu, kao što su sportići i svašta nešto - rekao je Miki Đuričić za "24 sedam".

