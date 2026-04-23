Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu priveli su A. C. (25) zbog sumnje da je počinila dva krivična dela - neovlašćeno držanje opojnih droga i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Do incidenta je došlo na teritoriji opštine Voždovac, kada je policijska patrola presrela devojku radi redovne kontrole. Prema nezvaničnim informacijama, policajci su kod nje pronašli određenu količinu narkotika.

Umesto da postupi po naređenju službenika, situacija je eskalirala tokom procesa lišavanja slobode. A. C. je pružila aktivan otpor, a u jednom trenutku je fizički napala policajca i zadala mu udarac.

"Osumnjičena je bila vidno agresivna. Prilikom pokušaja stavljanja lisica, ona je nasrnula na policijskog službenika i udarila ga, pokušavajući da izbegne privođenje", navodi izvor blizak istrazi.

O celom događaju hitno je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Tužilac je naložio da se protiv osumnjičene podnesu krivične prijave u redovnom postupku.

Istraga je u toku.

