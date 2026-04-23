Nakon što posejete travu, zalijete je i očekujete da nikne, može se desiti da ptice poput vrabaca i golubova pojedu veliki deo semena pre nego što proklija. Upravo zato je zaštita semena trave ključna za uspešan rast i gust travnjak.

Seme trave ostaje izloženo nekoliko dana, što ga čini lakom metom za ptice koje travnjak doživljavaju kao izvor hrane. Jedno od najjednostavnijih i najefikasnijih rešenja je korišćenje reflektujućih materijala poput aluminijumske folije.

Kako zaštititi seme trave aluminijumskom folijom

Aluminijumska folija može pomoći da se ptice oteraju bez ikakve štete po njih. Potrebno je da isečete foliju na trake širine 5 do 7 cm i dužine oko 30 do 45 cm. Nije neophodno da budu savršeno ravne – čak su i nepravilni oblici poželjni jer stvaraju više pokreta.

Trake zatim pričvrstite za baštenske kolce, bambusove štapove ili drvene letvice. Možete ih vezati kanapom, zalepiti trakom ili jednostavno obmotati oko vrha kolca tako da mogu slobodno da lepršaju na vetru.

Kolce postavite na nekoliko metara razmaka po površini gde ste posejali travu. Važno je da folija bude dovoljno labava kako bi se pomerala i stvarala svetlosne refleksije koje odbijaju ptice.

Ovu zaštitu ostavite na mestu 7 do 10 dana, odnosno dok seme trave ne proklija i ne počne da se ukorenjuje. Kada biljke ojačaju, ptice gube interesovanje jer seme više nije dostupno.

Zašto aluminijumska folija odbija ptice

Ptice se u velikoj meri oslanjaju na vid, pa ih iznenadni odsjaji svetlosti i pokreti odbijaju. Refleksija koja se menja na vetru deluje nepredvidivo i stvara osećaj opasnosti, zbog čega ptice izbegavaju to područje.

Ova metoda je potpuno bezbedna, jer ne šteti pticama već samo smanjuje njihovu želju da se hrane na vašem travnjaku. Ipak, efekat je privremen – kada se ptice naviknu, zaštita gubi snagu, ali do tada će seme već proklijati i travnjak početi da se razvija.