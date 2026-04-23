U Srbiji od sredine juna počinje testiranje novog Centralnog informacionog sistema tehničkih pregleda vozila (CISTEP), koji bi trebalo da stane na kraj svim zloupotrebama, varanjima i podmićivanjima na tehničkim pregledima.

Reč je o sistemu koji će omogućiti da se svi podaci sa tehničkih pregleda automatski beleže i u realnom vremenu prosleđuju Ministarstvu unutrašnjih poslova i Agenciji za bezbednost saobraćaja, bez mogućnosti naknadne izmene.

Agencija za bezbednost saobraćaja (ABS) početkom nedelje pozvala je sve ovlašćene tehničke preglede da se prijave za učešće u testiranju, koje počinje 15. juna i trajaće do 15. decembra. Rok za prijavu je 1. jun, a učešće je dobrovoljno i besplatno.

Cilj ove probne faze je da se proveri kako sistem funkcioniše u praksi, posebno deo koji se odnosi na automatski unos podataka sa mernih uređaja – bez mogućnosti da se ti podaci naknadno menjaju ili falsifikuju.

Novi sistem praktično objedinjuje sve tehničke preglede u jedinstvenu bazu podataka. Kada bude u potpunosti zaživeo, svaki pregled vozila biće evidentiran i dostupan državnim institucijama u realnom vremenu. Uz to, sistem će biti povezan sa E-upravom, što znači da registracija vozila više neće biti moguća bez validnog izveštaja sa tehničkog pregleda.

U okviru baze vodiće se detaljna evidencija o svim učesnicima u procesu – od firmi i kontrolora, preko vozila i izvršenih merenja, pa do ocena tehničke ispravnosti i svih utvrđenih nedostataka.

Tokom testiranja, kontrolori će raditi kao i do sada, ali će istovremeno unositi podatke i u novi sistem, uz podršku Agencije na terenu i putem zvanične komunikacije.

Stručnjaci iz auto-industrije ističu da će ovaj sistem u potpunosti promeniti praksu na tehničkim pregledima. Kako objašnjava Željko Regoda sa portala Autoinfo.rs, dosadašnje „snalaženje“ više neće biti moguće.

On navodi da će svi uređaji za merenje, poput onih za kočnice i izduvne gasove, biti direktno povezani sa centralnom bazom. Kada se pregled obavi, rezultati automatski ulaze u sistem – bez mogućnosti da se brišu, menjaju ili prikrivaju.

To znači da više neće biti gašenja kamera, zamene vozila ili prolaska tehničkog uz „čast“. Vozila sa neispravnim kočnicama ili lošim izduvnim gasovima jednostavno neće moći da prođu pregled.

Učešće u test fazi omogućiće firmama da se na vreme prilagode novom sistemu, koji će kasnije postati obavezan po zakonu.