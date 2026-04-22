Nesvakidašnja porodična tragedija! Dejan M.(46) iz Obrenovca nastradao je na kućnom pragu, nakon što se prethodno posvađao i potukao sa sinom! Dejan se posle sukoba sapleo o psa, udario glavu o ivičnjak ispred kapije porodične kuće i iskrvario nasmrt!

Kako saznajemo, tragedija se dogodila početkom maja 2023., oko 22 sata u porodičnoj kući u naselju Kocka. Otac i sin su se najpre posvađali, a zatim i potukli. Međutim, neposredno posle toga Dejan se sapleo i udario u glavu.

- Nesrećni muškarac je izašao napolje i nastavio da se koška sa sinom, a zatim je pao. Zadobio je jak udarac glavom o beton, zbog čega je imao obilno krvarenje na mozgu. Dejanu nije bilo spasa, a lekari su mogli samo da konstatuju njegovu smrt. Bukvalno je preminuo na kućnom pragu, naočigled članova porodice. Za sada nije poznato zbog čega su se sukobili otac i sin - navodio je tada izvor blizak istrazi za Alo!.

Posle nesreće novinarske ekipe zatekle su šokirane članove porodice, koji nisu mogli da veruju da Dejana više nema. Dejanova ćerka je ispričala da se sve brzo izdešavalo i da je do tragedije došlo nesrećnim spletom okolnosti.

- Oni su se prvo posvađali u kući, a potom su se potukli. To se ranije nije dešavalo, ne znam oko čega su se toliko posvađali. Onda su izašli ispred, u dvorište, i tamo nastavili obračun. Onda je otac izašao ispred kapije, i kako su meni rekli, sapleo se o psa i pao. Odmah mu je krenula krv iz glave. Lekari ništa nisu mogli da učine - rekla je neutešna ćerka za medije, dodavši da je njenoj majci pozlilo posle tragedije i da se zbog lošeg stanja nalazila u lokalnoj Hitnoj pomoći:

- Joj, ne znam šta da vam kažem, nisam u stanju da pričam, ovo je strašno - rekla je uplakana Dejanova supruga u trenutku dok je ulazila u kuću posle pružene lekarske pomoći.

Kako saznajemo, komšije su bile u šoku jer, kako kažu, reč je o dobroj porodici. Međutim, neki od njih ističu da je sin bio problematičan:

- Reč je o dobroj i poštovanoj porodici. Dejan je bio predivan čovek koji se uvek lepo javljao, šalio i svima pomagao. Radio je kao varilac u jednoj građevinskoj firmi i bio je jako vredan. Njegova supruga je takođe dobra žena. Mi nismo čuli da su se ranije svađali ili tukli… Iz njihovog dvorišta se zaista nikada nije čulo da je neko povisio ton. Kada se tragedija dogodila, ni tada nismo ništa čuli… Tek kada smo videli Hitnu pomoć shvatili smo da nešto nije u redu - navodio je jedan od komšija koji je želeo da bude anoniman, i dodaje:

- Nisam čuo da se ranije svađao i tukao sa sinom, mada za mladića se priča da je bio problematičam. Ali ne znamo da je imao nekih problema sa članovima svoje porodice.

Prema nezvaničnim informacijama, sin pokojnog Dejana je imao problema sa zakonom i policijom. Navodno je odranije poznat zbog nasilničkog ponašanja, ali i nedozvoljenog držanja i stavljanja u promet opojnih droga. Inače, telo njegovog oca poslato je na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

