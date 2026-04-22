Ugovor o resertifikaciji potpisali su u Privrednoj komori Srbije Ivan Jevtić, savetnik direktora Perutnina Ptuj Topiko i Veljko Jovanović, savetnik predsednika Privredne komore Srbije. Na sastanku u Komori razgovarano je o stanju u živinarskoj industriji Srbije, izazovima sa kojima se sektor suočava, posebno kada je reč o izvozu na tržište Evropske unije.

„Izuzetno smo zadovoljni što je 17 naših proizvoda ponovo dobilo oznaku ‘Čuvarkuća’, jer to potvrđuje kvalitet i domaće poreklo na koje smo posebno ponosni. Ovaj projekat za nas ima veliki značaj i rado u njemu učestvujemo, uz uverenje da ćemo u narednom periodu dodatno proširiti portfolio proizvoda sa ovim žigom – uz odličnu podršku Privredne komore Srbije. Kao lider na tržištu i jedini potpuno vertikalno integrisani sistem u proizvodnji i preradi pilećeg mesa u Srbiji, iz godine u godinu ostvarujemo rekordne rezultate. Posebno verujemo da je naredni veliki iskorak otvaranje izvoza ka tržištu Evropske unije, za koje smo potpuno spremni i jedva čekamo da se otvori ta mogućnost“, ocenio je Arsen Rudan, menadžer za komunikaciju i brendiranje poslodavca Perutnina Ptuj Topiko.

„Današnje produženje ugovora ’Čuvarkuće’ sa kompanijom Perutnina Ptuj Topiko od izuzetnog je značaja kako za naše tržište, tako i za tržište Evropske unije. Kada govorimo o Evropskoj uniji, važno je naglasiti da postoji jasna perspektiva da naši proizvodi iz sektora živinarstva, poput pilećeg mesa i konzumnih jaja, pronađu svoje mesto na policama evropskih trgovina. U toku su intenzivne aktivnosti na usaglašavanju regulative, što će omogućiti da znak ’Čuvarkuća’ bude prepoznat i među evropskim potrošačima“, istakao je Nenad Budimović, sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije.

Oznaka „Čuvarkuća“ garantuje da je proizvod nastao u Srbiji, od sirovine do gotovog oblika. Za Perutnina Ptuj Topiko, to je naročito važna karakteristika, zato što kompanija posluje po principu vertikalno integrisane proizvodnje, poznatom i kao model „od njive do trpeze“: sopstvena fabrika stočne hrane, sopstveni inkubator, mreža farmi, moderna klanica i prerada – sve na tlu Srbije, sve pod istim sistemom kontrole kvaliteta i sledljivosti. Kupac koji kupi Perutninin proizvod sa oznakom „Čuvarkuća“ može biti siguran u bezbednost svakog pojedinačnog koraka u procesu nastanka tog proizvoda.

Perutnina Ptuj Topiko deo je Perutnina Ptuj Grupe, međunarodne kompanije sa više od 120 godina tradicije, prisutne u sedam zemalja, sa preko 5.700 zaposlenih, plasmanom robe na preko 30 tržišta širom sveta i godišnjim prihodom koji je u 2024. godini dostigao rekordnih 532 miliona evra. Od 2019. godine, Grupa posluje u okviru MHP, jednog od najvećih prehrambeno-agrarnih konglomerata u Evropi sa preko 39.000 zaposlenih, čiji ulazak u vlasništvo je pokrenuo investicioni ciklus vredan više od 337 miliona evra uloženih u modernizaciju i proširenje kapaciteta u periodu 2018–2025.

Rezultat je jasna tržišna pozicija: Perutnina Ptuj Topiko lider je u živinarskoj industriji Srbije po prihodima i broju zaposlenih, u sektoru koji broji 249 privrednih subjekata. U kompaniji danas radi više od 1.350 zaposlenih. Paleta obuhvata nekoliko stotina artikala, od svežeg pilećeg mesa pod brendom ’Natur’ do prerađevina prisutnih u vitrinama gotovo svakog prodajnog objekta u Srbiji i regionu, a centralno mesto pripada brendu ’Poli’ – prvoj pilećoj kobasici na ovim prostorima, koja se proizvodi od 1974. i danas je broj jedan u Evropi. Izvoz je trenutno usmeren ka tržištima regiona, uz jasnu ambiciju ka EU, čijem tržištu Srbija aktivno priprema teren kroz sertifikate IFS verzija 8, ISO 22000:2018, HACCP i Halal.