U Srbiji će u ponedeljak, 8. juna, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, s najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepen dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.

Ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije ponegde kratkotrajna magla ili niska oblačnost, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod Srbije.

Najniža temperatura biće od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Duvaće slab i promenljiv vetar.

I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, uz slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura u glavnom gradu 8. juna iznosiće od 16 do 18, a najviša oko 31 stepen.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do ponedeljka (15. juna), u utorak i sredu u prvom delu dana biće pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 33 stepena.

Kratkotrajna kiša ili pljusak, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju se samo u utorak posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

U sredu u drugom delu dana, kao i u četvrtak nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature.