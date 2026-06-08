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RHMZ otkrio gde danas može da pljusne: Evo koji delovi Srbije su na udaru kiše
Početak nedelje donosi temperature do 31 stepen, ali RHMZ upozorava da se u pojedinim delovima Srbije već danas očekuju kratkotrajni pljuskovi, dok sredinom sedmice stiže promena vremena.
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U Srbiji će u ponedeljak, 8. juna, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, s najvišom dnevnom temperaturom od 28 do 31 stepen dok se u jugozapadnim i južnim planinskim predelima, uz lokalni razvoj oblačnosti, posle podne očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak.
Ujutru po kotlinama i visoravnima jugozapadne Srbije ponegde kratkotrajna magla ili niska oblačnost, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod Srbije.
Najniža temperatura biće od 12 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 31 stepen. Duvaće slab i promenljiv vetar.
I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, uz slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura u glavnom gradu 8. juna iznosiće od 16 do 18, a najviša oko 31 stepen.
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do ponedeljka (15. juna), u utorak i sredu u prvom delu dana biće pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 33 stepena.
Kratkotrajna kiša ili pljusak, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju se samo u utorak posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.
U sredu u drugom delu dana, kao i u četvrtak nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature.
U petak i za vikend suvo, a u naredni ponedeljak u brdsko-planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, navodi RHMZ.
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