Državljanin Srbije (32) ubijen je u Nemačkoj, a za ubistvo je osumnjičen Nemac (50) koji je putem hitnog poziva prijavio policiji da je ubio drugog muškarca posle čega je uhapšen.

Zločin se dogodio u subotu 18. aprila oko 16.45 sati, a policajci su na licu mesta zatekli osumnjičenog i obezbedili samostrel kojim je, kako se sumnja, izvršeno ubistvo. Na imanju osumnjičenog pronađeno je i telo muškarca, a reč je o državljaninu Srbije (32).

Osumnjičeni muškarac je u trenutku intervencije policije imao 2,79 promila alkohola u krvi.

Prema prvim saznanjima, ubica i žrtva su se pre zločina posvađali, a tačan motiv i ostali detalji još se istražuju.

Sudija je, na zahtev Državnog tužilaštva, izdao nalog za pritvor Nemca zbog sumnje na ubistvo iz nehata.

