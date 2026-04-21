Tokom poslednjih meseci mirovnih razgovora pojavile su se informacije koje su izazvale veliku pažnju javnosti. Prema navodima, ukrajinski pregovarači izneli su neobičan predlog koji se tiče samog imena jednog dela Donbasa.

Kako prenose strani mediji, ukrajinski zvaničnici su tokom pregovora sugerisali da se deo Donbasa preimenuje u „Doniland“, u cilju, kako se navodi, slanja političke poruke i simbolične podrške američkom lideru Donaldu Trampu. Ovu informaciju prenose diplomatski izvori upoznati sa tokom razgovora.

Prema tim tvrdnjama, predlog je iznet u okviru šireg konteksta pokušaja da se utiče na tok pregovora i dodatno uključe međunarodni faktori u rešavanje konflikta.

U međuvremenu, iz Moskve dolaze poruke koje ukazuju na moguće pravce razvoja situacije. Ruski zvaničnici navode da bi određeni potezi Kijeva mogli da otvore prostor za dalje pregovore i eventualno političko rešenje.

Ovaj neobičan predlog dodatno pokazuje koliko su pregovori složeni i koliko se u njima prepliću politički, simbolički i strateški elementi, dok se istovremeno traži izlaz iz dugotrajnog sukoba.