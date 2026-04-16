Službenici Regionalnog centra bezbednosti "Jug" lišili su slobode osobu osumnjičenu za krivično delo silovanje izvršeno na štetu jedne ženske osobe.

Naime, policijski službenici su slobode lišili M.G. (30) iz Republike Srbije koji se sumnjiči da je protivno volji ženske oštećene osobe nad njom izvršio silovanje dok su se nalazili u jednom iznajmljenom apartmanu.

M.G. je uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

M.G. je višestruki povratnik u izvršenju krivičnih dela i prekršaja sa elementima nasilja u Republici Srbiji.

BONUS VIDEO: