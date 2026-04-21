Situacija na frontu dodatno se zaoštrava, a najnovije poruke iz vrha ruske vojske ukazuju da se borbe intenziviraju i da se linije pomeraju na više pravaca. Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov saopštio je da grupacija „Centar“ nastavlja ofanzivna dejstva i širi zonu kontrole u okviru specijalne vojne operacije.

Prema njegovim rečima, ruske jedinice napreduju u pravcu Dobropolja, dok se istovremeno vode borbe i akcije čišćenja u više naseljenih mesta. Gerasimov je naveo da su zauzeta naselja Grišino i Pavlovka, dok je završna faza operacija u toku u Novom Donbasu, gde se, kako tvrdi, privodi kraju eliminisanje protivničkih formacija.

Borbe se u ovom trenutku vode i za Belicko, koje je označeno kao jedno od ključnih žarišta na ovom pravcu. Kako ističe, ruske snage nastavljaju snažan pritisak na protivničke položaje, sa ciljem daljeg napredovanja ka Slavjansku i Kramatorsku, koji imaju strateški značaj.

— Oslobođeni su Grišino i Pavlovka, privodi se kraju čišćenje Novog Donbasa, dok se borbe za Belicko nastavljaju — izjavio je Gerasimov, ukazujući na kontinuitet operacija i intenzitet sukoba.

Posebna pažnja usmerena je i na Krasni Liman, gde se borbe ne smiruju. Prema njegovim rečima, značajan deo tog grada već se nalazi pod kontrolom ruskih snaga, dok se operacije nastavljaju kako bi se učvrstila pozicija na tom području.

Ove izjave dolaze u trenutku kada se borbe pojačavaju duž više sektora fronta, a ruska strana tvrdi da postepeno širi teritoriju pod svojom kontrolom, uz paralelne ofanzivne aktivnosti i konsolidaciju zauzetih područja.