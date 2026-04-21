Na tržištu nekretnina u Banatu pojavila se povoljna ponuda za sve koji traže miran život na selu ili investiciju uz minimalna ulaganja. U selu Stari Lec, u blizini Plandišta, prodaje se porodična kuća površine 110 kvadratnih metara na placu od 11 ari.

Nekretnina se nalazi u glavnoj ulici, a parcela je ravna, ograđena i uredno održavana. Kuća je odmah useljiva, što predstavlja dodatnu pogodnost za buduće vlasnike koji žele brzo useljenje bez dodatnih radova.

Na placu se nalaze i pomoćni objekti koji su pogodni za seosko domaćinstvo, što ovu ponudu čini posebno zanimljivom za one koji planiraju bavljenje poljoprivredom ili dodatnim aktivnostima na imanju.

Objekat je priključen na struju i vodu, a dostupna je i gasovodna mreža, što značajno olakšava svakodnevni život i smanjuje troškove grejanja i održavanja.

Vlasništvo je 1/1, bez tereta i ograničenja, a cena iznosi 25.000 evra, što ovu kuću svrstava među povoljnije ponude na tržištu nekretnina u ovom delu Srbije, pišu Jeftine nekretnine Srbija.