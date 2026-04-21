Tragičan događaj na severu Meksika otvorio je niz pitanja o tajnim operacijama i saradnji između SAD i meksičkih vlasti. Dvoje zvaničnika američke ambasade, koji su izgubili život u saobraćajnoj nesreći u državi Čivava, prema dostupnim informacijama radili su za Centralnu obaveštajnu agenciju u okviru proširenih aktivnosti protiv narkokartela.

Nesreća se dogodila nakon velike operacije razbijanja ilegalne laboratorije za proizvodnju droge, a osim američkih državljana, život su izgubila i dvojica meksičkih zvaničnika. Vozilo u kojem su se nalazili sletelo je sa puta, palo u provaliju i eksplodiralo.

Ova tragedija izazvala je reakciju vrha države. Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum poručila je da će biti sprovedena detaljna istraga kako bi se utvrdilo da li je operacija sprovedena u skladu sa zakonima o nacionalnoj bezbednosti. U isto vreme, CIA je odbila da komentariše slučaj.

Prema navodima iz istrage, stradali su se vraćali sa sastanka sa meksičkim zvaničnicima nakon akcije koja je označena kao jedna od najvećih zaplena ilegalne proizvodnje droge u tom regionu. Iako su američki predstavnici bili uključeni u saradnju, lokalni tužilac je naglasio da oni nisu direktno učestvovali u samoj raciji.

Ova nesreća dolazi u trenutku kada Sjedinjene Američke Države pojačavaju pritisak na Meksiko u borbi protiv narkokartela, dok istovremeno američke službe šire svoje aktivnosti u regionu. U fokusu je pre svega razmena obaveštajnih podataka i obuka lokalnih jedinica, ali i upotreba bespilotnih letelica za praćenje kriminalnih mreža.

U okviru tih operacija, američke vlasti su ranije pružile ključne informacije koje su dovele do lociranja jednog od najtraženijih narkobosova, poznatog kao El Menčo, što je dodatno pojačalo intenzitet borbe protiv kartela.

Ipak, saradnja između SAD i Meksika ostaje izuzetno osetljivo pitanje. Meksičke vlasti insistiraju da se sve aktivnosti sprovode u okviru jasno definisanog pravnog okvira i bez direktnog mešanja stranih snaga na terenu.

Predsednica Šejnbaum istakla je da njen bezbednosni kabinet nije bio obavešten o konkretnim aktivnostima, što je dodatno pojačalo sumnje i otvorilo političku debatu.

Sa druge strane, lokalni zvaničnici tvrde da su operaciju izveli isključivo meksički agenti, njih oko 40, te da su američki predstavnici u tom trenutku bili udaljeni više sati vožnje od mesta akcije.

Američki ambasador u Meksiku Ronald Džonson potvrdio je da su među stradalima i pripadnici meksičke istražne agencije, ističući da tragedija pokazuje koliki rizik preuzimaju oni koji učestvuju u borbi protiv organizovanog kriminala.

— Ova tragedija podseća na opasnosti sa kojima se suočavaju svi koji rade na zaštiti bezbednosti i pravde — poručio je Džonson.

Slučaj iz Čivave tako je, osim velike tragedije, otvorio i ozbiljna pitanja o granicama međunarodne saradnje i ulozi stranih službi u borbi protiv narkokartela.