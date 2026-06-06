Mina Kostić je prošle nedelje zadržana u bolnici "Laza Lazarević", a njen prijatelj Goran Vukošić je sada progovorio o danu kada je pevačica hospitalizovana na psihijatriji.

Goran je najpre objasnio nesporazum koji je nastao oko njegove izjave u kojoj je protumačeno da je odbio da bude Minin kum.

- Na pitanje ko će biti kum na svadbi Mine i Maneta ćuruvije Kaspera rekao sam da znam ko će biti, misleći na Kasperovu kumu. I dodao sam, ono narodski rečeno, da se kumstvo ne odbija. I onda je to otišlo daleko. Meni kumstvo nikada nije ponuđeno. Da jeste, naravno da bih pristao, kumstvo se ne odbija. Ali, ja nisam kum - objasnio je on i prisetio se dana kada je Mina zadržana u bolnici.

- Bio sam u šoku kad sam čuo. Trebalo je da idem na neko slavlje i noge su mi se odsekle. Prvo sam mislio da to nije istina, međutim, okrenuo sam njen broj telefona i bio je nedostupan. Sve mi je bilo jasno – rekao je.

Premeštena na drugo odeljenje

Kako tvrde domaći mediji, Mina se, prema lekarskim procenama, oseća bolje pa je sa intenzivne nege prebačena na drugo odeljenje.

Mina Kostić je u psihijatrijsku ustanovu primljena u nedelju, gde ju je dovela policija, a budući da je pokazivala agesivno ponašanje, pevačica je zadržana na lečenju.

"Možda se desilo zato što Kasper nije bio uz nju"

Podsetimo, o Mininom stanju je govorio i njen kolega Emir Brunčević koji joj je poželeo brz oporavak.

- Malo pre sam to video na Tiktoku i žao mi je, želim Mini da što pre izađe. Video sam da je i Slobu Vasića zadesila ista sudbina. Ljudi ne razumeju koliko je naš posao težak, nespavanje, nervoza, putovanja, stresovi, sve to čoveka stigne... - rekao je, pa dodao:

- Stalno putujemo, mnogo radimo, koliko se samo puta dnevno javimo na telefon... Želim joj da što pre izađe i da bude sa Kasperom.

Pomenuo je i njenu ljubav sa Manetom Ćuruvijom Kasperom.

- Možda se desilo zato što Kasper nije bio uz nju, otišao je tamo u Ameriku, pa se vratio. Čovek čim nije zaljubljen, nije interesantno da živiš, moraš stalno da budeš zaljubljen - rekao je on.

Alo/Hype

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