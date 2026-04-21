ŠPANIJA NAREDILA: Hitno ukloniti ustaška obeležja sa spomenika zločinca Maksa Luburića (FOTO)

Španska vlada premijera Pedra Sančeza, naredila je uklanjanje svih fašističkih i ustaških simbola sa grobalja u Španiji, uključujući i one na spomeniku Maksu Luburiću.

 
Autor:  Milica Krstić
21.04.2026.14:52
Sa grobnice zloglasnog komandanta ustaškog logora Jasenovac Vjekoslava Maksa Luburića na gradskom groblju Karkahente u pokrajini Valensijamoraju se ukloniti ustaški simboli, saopštile su španske vlasti, a prenosi agencija EFE.

Po odluci španske vlade, Luburićeva grobnica uvrštena je u Katalog simbola i elemenata suprotnih demokratskom sećanju, što podrazumeva da se sa nje moraju ukloniti svi profašistički simboli.

Vjekoslav Maks Luburić bio je visoki ustaški oficir, koji je osmislio sistem koncentracionog logora Jasenovac u kojem je ubijeno više stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma.

Luburić se nakon Drugog svetskog rata nastanio u Španijipod zaštitom Frankove diktature, gde je živeo normalnim životom pod lažnim imenom, saopštilo je nedavno resorno špansko Ministarstvo demokratskog sećanja.

Luburić je ubijen 1969. godine u svojoj kući u Španiji, verovatno u organizaciji UDBE.

Izveštaj Tehničke komisije španske vlade o simbolima i elementima suprotnim demokratskom sećanju ukazuje na to da spomenik na Luburićevom grobu predstavlja veličanje fašizma i njegovih protagonista, što je nespojivo sa demokratskim vrednostima i sećanjem na žrtve, prenosi španska novinska agencija EFE.

Nadgrobni spomenik, podignut 1976. godine na istaknutom mestu na groblju Karkahente, sadrži simboliku i elemente koji veličaju lik funkcionera odgovornog za sistem koncentracionih logora Nezavisne Države Hrvatske tokom Drugog svetskog rata, kao i ustaški režim kojem je pripadao.

Stoga je poslato uputstvo zainteresovanim stranama, kao i nadležnim regionalnim i lokalnim vlastima, kako bi se obezbedilo hitno uklanjanje simbola fašističkog ustaškog režima sa spomenika i javnog prostora, dodaje agencija.

Dalje, nalaže se postavljanje natpisa koji pružaju istinit istorijski kontekst, u skladu sa načelima Zakona o demokratskom sećanju, sa jasnim referencama na Luburićevu ulogu u ustaškom režimu i počinjene zločine - sa posebnim osvrtom na genocid počinjen u logoru Jasenovac.

(Alo.rs/Jutarnji.hr)

