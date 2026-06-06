Na panelu "Unapređenje Transatlantske saradnje", koji je održan u američkom Kongresu, izvršni direktor i rukovodilac sektora za međunarodnu saradnju kompanije EXPO 2027 Igor Kovačević, istakao je da specijalizovana izložba Ekspo 2027 predstavlja priliku za dodatno povezivanje Srbije sa međunarodnim partnerima kroz inovacije, investicije, tehnologije i saradnju privatnog i javnog sektora.



Kovačević je istakao da su međunarodne izložbe, kao što je to Ekspo, kroz vekove ostale jedan od ključnih stubova ekonomskog razvoja.

- Znajući da slobodna razmena znanja, robe i usluga značajno doprinosi prosperitetu jedne zemlje, upravo kroz Ekspo vidimo ove stubove kao važan temelj za dalje unapređenje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali i sa svim ostalim zvaničnim učesnicima. Verujemo da su saradnja, otvoren dijalog i povezivanje jedini put ka stvaranju novih prilika i pomeranju čitavog društva napred - ukazao je Kovačević.

Kovačević je naglasio da je Ekspo platforma od velikog značaja za predstavljanje zemalja, bilo da je reč o njihovom kulturnom identitetu, inovacijama, sportu i muzici, ili privrednim potencijalima.

- Srbija trenutno ima najveći investicioni ciklus i mi Ekspo vidimo ne samo kao jedan izolovan događaj, već kao trajno nasleđe koje stvara, ne samo za Beograd, ne samo za Srbiju, već i za ceo region, ali i za sve zvanične učesnike i za sve globalne kompanije koje će doći - ocenio je izvršni direktor kompanije EXPO 2027.

Kada je reč o uticaju Ekspa na društveni razvoj, Kovačević je rekao da je njegov ključni fokus zapravo na uticaj na rast kvaliteta života lokalnog stanovništva, kao i da predstavlja savremeni projekat urbanog razvoja koji će u potpunosti podržati dalji razvoj Beograda, a zatim i dalji razvoj Srbije.

Takođe, ovom prilikom Kovačević je ukazao da su SAD pre samo nekoliko nedelja potpisale Ugovor o učešću na Ekspu 2027, i da će u narednom periodu intenzivno raditi na svom paviljonu i predstavljanju tokom 93 dana specijalne izložbe.

On je podsetio i na saradnju sa američkom kompanijom Acher Aviation, koja će imati značajnu ulogu na Ekspu 2027, kao i da je jedan od najznačajnih partnera i kompanija CISCO.

Obraćajući se prisutnima na panelu, Gevin M. Vaks, šef Kabineta podsekretara za javnu diplomatiju i javne poslove i komesar za Ekspo 2027 Beograd u Stejt departmentu SAD je naglasio važnost koju SAD pridaje obnavljanju bilateralnih odnosa sa Srbijom, a da je Ekspo 2027 Beograd ogromna prilika za to.

Izložbe vidimo kao veliku okupljajuću silu. Ne spajamo samo ljude, već i kompanije, poslove i tako dolazi do prosperiteta. Ovo je događaj koji neće trajati samo određeni broj dana, već očekujemo da će imati trajan uticaj, kako unutar Srbije, tako i u širem regionu, i u smislu učvršćivanja naših odnosa u budućnosti na poslovnoj, kulturnoj i javno-diplomatskoj osnovi - naglasio je

Vaks. Vaks je podsetio da Srbija i SAD imaju dugogodišnji odnos i da su bili saveznici u dva svetska rata, oba puta na pobedničkoj strani, i da to ljudi obično zaboravljaju.

- Ovo je ogromna stvar za Srbiju i za SAD. Zato smo veoma ponosni što smo deo Ekspa i veoma smo uzbuđeni što ćemo osigurati da specijalizovana izložba bude ogroman uspeh - istakao je Vaks.

Tokom dvodnevne posete delegacije iz Srbije, Ekspo je predstavljen u Atlantskom savetu, na prijemu u Kapiton Hilu, kao i na panel-diskusiji u američkom Kongresu. Navedenim događajima u Vašingtonu prisustvovali su brojni ambasadori i diplomate akreditovani u Sjedinjenim Američkim Državama, predstavnici američkog Kongresa, Stejt departmenta, medija, kao i predstavnici vodećih američkih tehnoloških kompanija.