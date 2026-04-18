Dečak (11), pronađen je obešen u dvorištu porodične kuće u bugarskom gradu Orahovo, saopštili su iz Oblasne direkcije policije u Vraci.

Prijavu o tragediji, koja se dogodila u četvrtak oko 20 časova, podneo je otac učenika četvrtog razreda osnovne škole.

Muškarac je naveo da je u dvorištu kuće pronašao svoje dete bez znakova života.

Na lice mesta upućene su ekipe kriminalističke policije. Prilikom uviđaja na telu nisu pronađeni tragovi nasilja. Pokrenuta je istraga, a uzrok smrti dečaka se i dalje utvrđuje.

Prema nezvaničnim informacijama, u porodici, koja ima troje dece, ranije nije bilo naznaka problema. Kobne večeri mališan se igrao sam u dvorištu, dok je otac bio u kući i spremao večeru. Kada je izašao da ga potraži, zatekao je stravičan prizor.

Školski drugovi jedanaestogodišnjeg dečaka su u šoku. U školu je taj dan stigao tim Ministarstva prosvete, gde su psiholozi radili sa decom, prenosi RINA.

BONUS VIDEO