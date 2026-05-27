Prvi dan Kurban-bajrama, praznika radosti, zajedništva i porodične topline, obavio je Tutin tugom nakon vesti da je preminuo mladi Senaid P, učenik drugog razreda srednje škole.

Prema nezvaničnim informacijama, Senaidu je iznenada pozlilo u porodičnoj kući, kada je osetio jake bolove, nakon čega je hitno prebačen u bolnicu.

Lekari su pokušali sve da spasu život tinejdžera, ali uprkos velikim naporima, njegovo srce nije izdržalo.

Tačan uzrok smrti biće poznat nakon obdukcije, koja će biti obavljena u bolnici u Novom Pazaru.

Vest o preranoj smrti mladog Senaida duboko je pogodila ceo Tutin. Njegovi školski drugovi, prijatelji i profesori se od njega opraštaju emotivnim porukama.

Prijatelji i poznanici dele fotografije i uspomene na Senaida, govoreći da će ga pamtiti kao skromnog, dobro vaspitanog i plemenitog mladića.

Alo/Sandžak Danas

