Prema pisanju novina, Hegset navodno uzima u obzir rasu i pol oficira prilikom donošenja odluka o unapređenju, kao i njihove veze sa programima raznolikosti, ravnopravnosti i inkluzije (DEI) administracije bivšeg predsednika Džoa Bajdena i procene njihove lojalnosti.

Identiteti devet oficira čija su unapređenja blokirana nisu otkriveni.

Volstrit žurnal takođe izveštava da je Hegset blokirao ili odložio unapređenja u vojsci i mornarici.

Obećao da će ukloniti „vouk“ generale

Po preuzimanju dužnosti u Pentagonu, Hegset je najavio da će ukloniti ono što je nazvao „vouk“ admiralima i generalima.

Takođe je tvrdio da je Bajdenova administracija unapredila neke visoke oficire kako bi ispunila ciljeve raznolikosti, a ne isključivo na osnovu zasluga.

Od njegovog potvrđivanja prošle godine, navodno je smenjeno ili marginisano više od 20 generala i admirala.

Među njima su bili general Braun, predsednik Združenog generalštaba, i admiral Liza Franketi, prva žena koja je služila kao načelnik pomorskih operacija.

Pentagon: Unapređenja se zasnivaju na zaslugama

Portparol Pentagona, Šon Parnel, odbacio je optužbe i izjavio da se unapređenja u američkoj vojsci zasnivaju isključivo na zaslugama.

„Pentagon nikada neće razmatrati rasu ili pol pripadnika službe kao faktor u unapređenjima“, rekao je Parnel.

Prema američkom zakonu, samo predsednik Sjedinjenih Država može ukloniti oficira sa liste za unapređenje. Ministar odbrane može preporučiti takvu akciju, ali to mora učiniti u pisanoj formi predsedniku.

Volstrit žurnal napominje da nije jasno da li je Hegset u ovom slučaju poštovao propisanu proceduru.

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