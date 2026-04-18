Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su danas eliminisale nekoliko operativaca Hezbolaha koji su “prekršili sporazum o primirju” i predstavljali pretnju po izraelske trupe stacionirane na jugu Libana.

Kako se navodi, pripadnici 401. oklopne brigade identifikovali su “ćeliju terorista koja je prekršila primirje i približila se izraelskim snagama na način koji je predstavljao neposrednju pretnju na području juga Libana, južno od isturene odbrambene linije koja koristi da spreči direktnu pretnju po naselja na severu”, preneo je Tajms of Izrael.

Izraelska vojska je dodala da su njihove vazduhoplovne snage “eliminisale teroriste kako bi uklonile pretnju”.

U odvojenom incidentu, južno od isturene odbrambene linije, poznate i kao Žuta linija, vojska je gađala ulaz u tunel Hezbolaha nakon što je identifikovala pripadnike tog pokreta koji su ušli u njega, preneo je Tajms of Izrael.