Oluja je pogodila Harmin, a usred dana nastao mrak zbog snažnog nevremena nakon neuobičajeno visokih majskih temperatura.

Grad Harbin, u severoistočnoj kineskoj provinciji Heilongjiang, pogodili su u nedelju oko 17 časova izuzetno jaki vetrovi i peščana oluja.

Udari vetra dostizali su jačinu od 13 stepeni, dok je vidljivost na pojedinim mestima pala na manje od 100 metara. Snažni naleti nosili su pesak i prašinu kroz gradske ulice, a nebo je na kratko toliko potamnelo da je usred dana izgledalo kao da je pala noć.

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Nebo se zatamnelo, vetar je duvao sve jače

Tokom dana, pod uticajem snažnog toplog vazduha, temperature širom provincije naglo su porasle, dok je vetar postajao sve jači. 

Maksimalne temperature u većem delu Heilongjianga prešle su 30 stepeni Celzijusa, a u Harbinu je izmereno čak 35,3 stepena, što je omogućilo nagomilavanje velike količine nestabilne energije u atmosferi, objasnila je glavna meteorološkinja pokrajinskog meteorološkog zavoda Zhao Ling.

Naglo se pvećala oblačnost u Harbinu -  nebo je postalo tamno, a vetrovi su nastavili da jačaju.

Snažni udari podigli su suv i rastresit površinski sloj zemlje, što je dovelo do pojave peščane oluje. Na snimcima koje su zabeležili građani i koje je objavio CCTV vidi se ogroman vihor peska i prašine kako se polako približava gradu.

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Snažna oluja obarala drveća

Meteorolozi ističu da su peščane oluje u Harbinu tokom maja veoma retke. 

Glavni meteorološki analitičar kineskog vremenskog kanala China Weather TV, Xin Xin, objasnio je da su se u nedelju prema istoku pomerali visinski atmosferski rov i površinski ciklon, koji su zahvatili istočni deo Unutrašnje Mongolije i severoistok Kine, stvarajući snažan frontalni sistem.

Prema njegovim rečima, temperaturna razlika pre i posle prolaska fronta bila je izuzetno velika. Dolazak hladnog vazduha i ciklona potom je doneo snažne vetrove, dok je sudar toplih i hladnih vazdušnih masa izazvao snažne grmljavinske oluje, munje i olujne udare vetra.

„To je bilo kao da se hladan vazduh zimskog intenziteta sudario sa toplim vazduhom letnjeg karaktera, zbog čega su i vetrovi i olujni procesi bili izuzetno snažni“, rekao je Xin.

Direktor Instituta za javne i ekološke poslove, Ma Jun, izjavio je za Global Times da su snažni jugozapadni vetrovi dodatno doprineli pojavi peska i prašine. Prolazeći preko suvih i peščanih područja zapadnog dela provincije Jilin, vetrovi su podizali prašinu sa tla i nosili je prema Heilongjiangu, izazivajući brzo širenje peščane oluje.

Zbog ekstremnih vremenskih uslova u mnogim delovima Harbina oborena su stabla drveća, oštećeni su automobili, a pojedini dalekovodi pretrpeli su kvarove. Gradske službe za vanredne situacije, održavanje zelenih površina i elektrodistribuciju angažovane su na uklanjanju oborenih stabala, čišćenju puteva i obnovi snabdevanja električnom energijom, piše Global Times.