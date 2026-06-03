Oluja je pogodila Harmin, a usred dana nastao mrak zbog snažnog nevremena nakon neuobičajeno visokih majskih temperatura.

Grad Harbin, u severoistočnoj kineskoj provinciji Heilongjiang, pogodili su u nedelju oko 17 časova izuzetno jaki vetrovi i peščana oluja.

Udari vetra dostizali su jačinu od 13 stepeni, dok je vidljivost na pojedinim mestima pala na manje od 100 metara. Snažni naleti nosili su pesak i prašinu kroz gradske ulice, a nebo je na kratko toliko potamnelo da je usred dana izgledalo kao da je pala noć.

Nebo se zatamnelo, vetar je duvao sve jače

Tokom dana, pod uticajem snažnog toplog vazduha, temperature širom provincije naglo su porasle, dok je vetar postajao sve jači.

Maksimalne temperature u većem delu Heilongjianga prešle su 30 stepeni Celzijusa, a u Harbinu je izmereno čak 35,3 stepena, što je omogućilo nagomilavanje velike količine nestabilne energije u atmosferi, objasnila je glavna meteorološkinja pokrajinskog meteorološkog zavoda Zhao Ling.

Naglo se pvećala oblačnost u Harbinu - nebo je postalo tamno, a vetrovi su nastavili da jačaju.

Snažni udari podigli su suv i rastresit površinski sloj zemlje, što je dovelo do pojave peščane oluje. Na snimcima koje su zabeležili građani i koje je objavio CCTV vidi se ogroman vihor peska i prašine kako se polako približava gradu.

Snažna oluja obarala drveća

Meteorolozi ističu da su peščane oluje u Harbinu tokom maja veoma retke.

Glavni meteorološki analitičar kineskog vremenskog kanala China Weather TV, Xin Xin, objasnio je da su se u nedelju prema istoku pomerali visinski atmosferski rov i površinski ciklon, koji su zahvatili istočni deo Unutrašnje Mongolije i severoistok Kine, stvarajući snažan frontalni sistem.

Prema njegovim rečima, temperaturna razlika pre i posle prolaska fronta bila je izuzetno velika. Dolazak hladnog vazduha i ciklona potom je doneo snažne vetrove, dok je sudar toplih i hladnih vazdušnih masa izazvao snažne grmljavinske oluje, munje i olujne udare vetra.

„To je bilo kao da se hladan vazduh zimskog intenziteta sudario sa toplim vazduhom letnjeg karaktera, zbog čega su i vetrovi i olujni procesi bili izuzetno snažni“, rekao je Xin.

Direktor Instituta za javne i ekološke poslove, Ma Jun, izjavio je za Global Times da su snažni jugozapadni vetrovi dodatno doprineli pojavi peska i prašine. Prolazeći preko suvih i peščanih područja zapadnog dela provincije Jilin, vetrovi su podizali prašinu sa tla i nosili je prema Heilongjiangu, izazivajući brzo širenje peščane oluje.

Zbog ekstremnih vremenskih uslova u mnogim delovima Harbina oborena su stabla drveća, oštećeni su automobili, a pojedini dalekovodi pretrpeli su kvarove. Gradske službe za vanredne situacije, održavanje zelenih površina i elektrodistribuciju angažovane su na uklanjanju oborenih stabala, čišćenju puteva i obnovi snabdevanja električnom energijom, piše Global Times.