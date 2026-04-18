Dvadesetosmogodišnji R. M. iz Topole, verovali ili ne, golim rukama oborio je semafor u ovom šumadijskom mestu. Neobični "rvač sa semaforom", rečeno terminologijom rvačkog sporta “tuširao” je “protivnika” 11. aprila oko 2.30. Oboreni semafor ostavio je na trotoaru i pričinio štetu od oko 150.000 dinara.

Identifikovali su ga pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Topoli, a Šumadinac je osumnjičen za krivično delo uništenje i oštećenje javnih uređaja.

Operativnim radom, identifikovali su R. M. (1998) iz ovog mesta koji se sumnjiči da je izvršio krivično delo uništenje i oštećenje javnih uređaja, pa je protiv njega po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aranđelovcu podneta krivična prijava u redovnom postupku.

P. P.

