Vozač automobila koji je pre dva dana u Novom Sadu oborio semafor, koji je potom pao na pešaka i usmrtio ga, uhapšen je, potvrđeno je Kuriru.

- Vozač je zadržan do 48 sati nakon tragične saobraćajne nesreće na uglu Bulevara Oslobođenja i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu, koja se dogodila 6. aprila oko 22 sata. Vozač putničkog automobila tereti se za krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja - kaže izvor Kurira.

Iako se isprva mislilo da je prvo došlo do sudara dva automobila, posle čega je jedan, od siline udarca, izleteo s kolovoza i oborio semafor na pešaka, istragom je utvrđeno da je redosled dešavanja tokom nesreće bio drugačiji.

- Sumnja se da je vozač jednom automobila izgubio kontrolu nad vozilom i prednjim delom uleteo na razdelno ostrvo. Nakon toga automobil je udario u dvojicu pešaka, a zatim oborio i semafor koji je pao na jednog od pešaka. U nastavku događaja došlo je i do sudara sa drugim vozilom. Nažalost, jedan pešak je podlegao povredama usled pada semafora - objašnjava nam izvor kako je tačno došlo do stravične tragedije.

Istraga je u toku, a policija i nadležno tužilaštvo nastavljaju provere kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

Od nastradalog mladića (28) opraštaju se prijatelji, kolege i rodbina. Kako kažu, ne mogu da veruju da je mladića zadesila tako zla sudbina.

- Ni kriv ni dužan je nastradao. Išao je svojim putem, nikome nije smetao. Ne možemo da verujemo da je tako izgubio život. Čuli smo da je auto mnogo brzo išao, pa iščupao je semafor, nema druge, brzo je vozio - rekao je jedan poznanik iz Novog Sada i dodao da je nastradali mladić bio dobar i cenjen.

- Svima će nam nedostajati njegov osmeh i vedar duh. On nije zaslužio da ovako nastrada, niko nije, a on pogotovo - dodao je poznanik.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO