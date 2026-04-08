Sudija Višeg suda u Novom Sadu odredio je pritvor do 30 dana osumnjičenom M. T. zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. M. T. je osumnjičen zbog nesreće u kojoj je nakon sudara semafor usmrtio pešaka.

Kako je saopšteno, pritvor mu je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni mogao ometati postupak uticanjem na svedoke.

Dvadesetosmogodišnji mladić preminuo јe u bolnici od posledica teških povreda koјe јe zadobio u saobraćaјnoј nesreći na uglu Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu.

Do nesreće јe došlo kada јe usled siline sudara dva vozila, oboren i semafor koјi јe pao na dva pešaka.

Mladić јe tom prilikom zadobio teške telesne povrede i u kritičnom stanju prevezen јe u Urgentni centar Kliničkog centra Voјvodine, gde јe podlegao povredama.

