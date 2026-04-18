Jagode su među omiljenim prolećnim voćem, ali su ujedno i veoma osetljive. Ako se ne skladište pravilno, brzo omekšaju, puste vodu i počnu da se kvare već nakon nekoliko dana. Zbog visokog sadržaja vode posebno su podložne propadanju, a dodatni problem predstavljaju loša cirkulacija vazduha i blizina drugog voća i povrća.

Ipak, postoji jednostavan trik koji može produžiti njihovu svežinu i do deset dana.

Tajna je u pravilnom odlaganju

Jedno od praktičnih rešenja je korišćenje korpice za bobičasto voće. Iako deluje kao običan kuhinjski dodatak, njen dizajn ima važnu ulogu u očuvanju svežine.

Najveća prednost ovakvih korpica je njihova mrežasta struktura. Zahvaljujući otvorima, vazduh slobodno cirkuliše oko plodova, čime se sprečava zadržavanje vlage i smanjuje rizik od buđi i truljenja. Za razliku od zatvorenih posuda koje podstiču kondenzaciju i ubrzavaju kvarenje, ovakav način čuvanja omogućava jagodama da „dišu“.

Kako ih pravilno čuvati

Da bi jagode što duže ostale sveže:

čuvajte ih u korpici prekrivenoj papirnim ubrusom ili tankom kuhinjskom krpom

držite ih u frižideru, ali dalje od voća koje ispušta etilen

ne perite ih unapred – operite ih tek neposredno pre konzumacije

pre jela ih ostavite nekoliko minuta na sobnoj temperaturi kako bi povratile pun ukus i aromu

Papirni ubrus dodatno upija višak vlage, dok otvorena struktura korpice omogućava optimalne uslove za čuvanje.

Uz ove jednostavne navike, jagode mogu ostati čvrste, sočne i ukusne znatno duže nego inače, bez nepotrebnog bacanja hrane.