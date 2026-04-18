Jagode su među omiljenim prolećnim voćem, ali su ujedno i veoma osetljive. Ako se ne skladište pravilno, brzo omekšaju, puste vodu i počnu da se kvare već nakon nekoliko dana. Zbog visokog sadržaja vode posebno su podložne propadanju, a dodatni problem predstavljaju loša cirkulacija vazduha i blizina drugog voća i povrća.
Ipak, postoji jednostavan trik koji može produžiti njihovu svežinu i do deset dana.
Tajna je u pravilnom odlaganju
Jedno od praktičnih rešenja je korišćenje korpice za bobičasto voće. Iako deluje kao običan kuhinjski dodatak, njen dizajn ima važnu ulogu u očuvanju svežine.
Najveća prednost ovakvih korpica je njihova mrežasta struktura. Zahvaljujući otvorima, vazduh slobodno cirkuliše oko plodova, čime se sprečava zadržavanje vlage i smanjuje rizik od buđi i truljenja. Za razliku od zatvorenih posuda koje podstiču kondenzaciju i ubrzavaju kvarenje, ovakav način čuvanja omogućava jagodama da „dišu“.
Kako ih pravilno čuvati
Da bi jagode što duže ostale sveže:
- čuvajte ih u korpici prekrivenoj papirnim ubrusom ili tankom kuhinjskom krpom
- držite ih u frižideru, ali dalje od voća koje ispušta etilen
- ne perite ih unapred – operite ih tek neposredno pre konzumacije
- pre jela ih ostavite nekoliko minuta na sobnoj temperaturi kako bi povratile pun ukus i aromu
Papirni ubrus dodatno upija višak vlage, dok otvorena struktura korpice omogućava optimalne uslove za čuvanje.
Uz ove jednostavne navike, jagode mogu ostati čvrste, sočne i ukusne znatno duže nego inače, bez nepotrebnog bacanja hrane.
