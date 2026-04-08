Miloš M. (28) iz Zrenjanina preminuo je nekoliko sati nakon što je na njega pao semafor na raskrsnici Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara u Novom Sadu, koji je iščupan od siline sudara dva vozila.
Neutešni prijatelji, kumovi i rodbina se opraštaju od Miloša na društvenim mrežama, još uvek u šoku i obuzeti tugom.
Miloš M. јe sa teškim telesnim povredama i u kritičnom stanju prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Voјvodine, gde јe potom preminuo.
U istoj nesreći teško je povređen tridesetogodišnji muškarac koji je zadobio višestruke politraumatske povrede i on јe, u svesnom i stabilnom stanju transportovan u Urgentni centar na odeljenje hirurgiјe, gde mu јe ukazana dalja medicinska pomoć.
Okolnosti koјe su dovele do ove teške saobraćaјne nezgode biće utvrđene istragom.
