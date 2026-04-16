Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, u koordinisanoj akciji sa policijskim uprama u Pirotu, Jagodini i Pančevu otkrili su više slučajeva nelegalnog prometa robe i zaplenili veću količinu garderobe, parfema i druge robe zaštićenih robnih marki, dok će protiv četiri osobe biti podnete krivične prijave, saopštio je MUP.

Krivične prijave u redovnom postupku biće podnete protiv I. S. iz Dimitrovgrada, A. H. i F. H. iz Mladenovca i D. Š. iz Zrenjanina, zbog sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljena trgovina, neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava i neovlašćena upotreba poslovnog imena ili druge posebne oznake robe ili usluga.

Policija je u Plandištu i Svilajncu zaplenila robu sa oznakama poznatih svetskih brendova za koju se sumnja da je neovlašćeno stavljena u promet, dok je u Pirotu otkrivena veća količina tekstilne robe bez dokumentacije o poreklu, namenjena daljoj prodaji.

