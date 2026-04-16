U ruskim napadima dronovima i raketama tokom protekle noći na Ukrajinu, u Odesi, Kijevu i Dnjepru poginulo je 17 ljudi, dok je više od 100 osoba povređeno, javlja Ukrinform pozivajući se na lokalne vlasti.

Kako je saopštio načelnik Odeske oblasne vojne administracije Oleg Kiper, u noćnom napadu ruskih snaga u Odesi je poginulo devet osoba.

"Dvadeset šestoro ljudi je povređeno. Spasioci i policija nastavljaju sa radom jer postoje informacije o nestalima", navodi se u saopštenju načelnika Sergeja Lisaka. Na mestu napada nalazi se i ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko, kao i načelnik državne službe za vanredne situacije Andrej Danik. Usled kombinovanog napada oštećen je studentski dom Odeske nacionalne muzičke akademije "A. V. Neždanova", a povređeno je pet studenata.

"Oštećena su tri korpusa, studente preseljavamo. Većina studenata je tokom uzbune uspela da se spusti u sklonište, ali neki su nažalost spavali. Povređeno je pet studenata, uglavnom viših godina. Stanje zgrade će proveriti posebna komisija, nakon čega ćemo odlučiti o obnovi", izjavio je dekan fakulteta Aleksandar Murza.

U Kijevu, broj povređenih je porastao na 60, dok su četiri osobe poginule, među kojima je i dvanaestogodišnji dečak. U prestonici su ugašeni svi požari na svim lokacijama, a spasioci raščišćavaju ruševine na dve lokacije, saopštila je Državna služba za vanredne situacije. Najveće posledice napada osetili su Podoljski i Obolonski rejon.

"U Podoljskom rejonu neprijateljski dron je bukvalno uleteo u zgradu od 18 spratova. Leteo je veoma nisko", izjavio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Kako prenosi Ukrinform, u Kijevu su tokom napada povređeni i medicinski radnici koji su tokom uzbune pružali pomoć, dok je vozilo Hitne pomoći teško oštećeno.

"Tokom noći 16. aprila, brigada Hitne pomoći stigla je na poziv da spasava živote. U tom trenutku dogodio se još jedan udar, ciljani napad na one koji su već pomagali povređenima" izjavio je rukovodilac KMDA Dmitro Zagumeni, koji je dodao da su medicinsko osoblje i vozač zadobili povrede srednje težine i hospitalizovani su.

U Kijevu je oštećen i proizvodni kompleks DTEK-a.

"Povređen je naš kolega, pružena mu je sva neophodna pomoć. Oštećene su administrativne zgrade i proizvodni pogoni, kao i 15 vozila", saopštili su iz kompanije. U Dnjepropetrovskoj oblasti poginule su četiri osobe, tri žene i jedan muškarac, rekao je načelnik Dnjepropetrovske administracije Oleksandar Ganža, a gradonačelnik Boris Filatov izjavio je da je oštećeno 26 kuća.

"Rusi su pogodili više delova Dnjepra. Imamo 26 kuća koje zahtevaju popravku, više od 30 povređenih i već troje poginuli", rekao je Filatov.

Prema navodima Ukrinforma, ukrajinska protivvazdušna odbrana je tokom jednog dana uništila 19 krstarećih raketa H-101, osam balističkih raketa „Iskander-M“/S-400, četiri krstareće rakete „Iskander-K“ i 636 bespilotnih letelica.