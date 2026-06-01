Od danas do 7. juna 2026. godine, u 34 evropske države članice Evropske mreže saobraćajnih policija (ROADPOL) biće sprovedena akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači dvotočkaša - motocikala i mopeda, bicikala i lakih električnih vozila. Saobraćajna policija će posebno kontrolisati da li dvotočkaši i vozači dvotočkaša ispunjavaju uslove za učestvovanje u saobraćaju, da li se kreću po propisanim površinama i da li upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, navodi se u zvaničnom saopštenju MUP-a.

Posebna pažnja skreće se na to da je tokom prošle godine svako peto poginulo lice u saobraćajnim nezgodama bilo vozač dvotočkaša, što ovu kategoriju učesnika u saobraćaju čini jednom od najugroženijih.

Analize saobraćajnih nezgoda sa njihovim učešćem pokazuju da čak dve trećine nezgoda sa nastradalim vozačima dvotočkaša izazivaju vozači drugih motornih vozila.

- Apelujemo na vozače dvotočkaša da odgovornim ponašanjem i poštovanjem propisa doprinesu očuvanju svoje bezbednosti u saobraćaju, kao i na sve učesnike u saobraćaju da obrate pažnju na vozače dvotočkaša, kako bi se smanjio rizik od nastanka saobraćajnih nezgoda - navodi se u saopštenju MUP-a.

