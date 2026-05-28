Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valјevu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Valјevu, uhapsili su N. M. (38) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavlјanje u promet opojnih droga.

Pretresom stana koji osumnjičeni koristi, policija je pronašla više paketića sa oko 300 grama bilјne materije za koju se sumnja da je marihuana i vagicu za precizno merenje.

N. M. se sumnjiči da je navedeno krivično delo vršio dok je bio u kućnom pritvoru koji mu je određen takođe zbog dela neovlašćena proizvodnja i stavlјanje u promet opojnih droga.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.