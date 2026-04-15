Izraelska vojska nastavlja da napada Hezbolah u Libanu, izjavio je danas premijer Izraela Benjamin Netanjahu i istakao da je vojsci naredio da "jača zonu bezbednosti" u Libanu.

"Pregovori nisu održani više od 40 godina. Do njih je došlo jer smo sada veoma jaki, a zemlje koje dolaze kod nas, ne samo Liban, slabe", rekao je Netanjahu u video-obraćanju, prenosi Rojters.

Prema njegovim rečima, pregovori Libana i Izraela imaju za cilj da se demontira Hezbolah i uspostavi mir, koji jedino može da se "postigne silom".

"Spremamo se, zapravo, da eliminišemo veliko uporište Hezbolaha", rekao je Netanjahu.

Dodao je da Sjedinjene Američke Države obaveštavaju Izrael o pregovorima sa Iranom, kao i da su SAD i Izrael saglasni oko svojih ciljeva, odnosno da se iz Irana ukloni obogaćeni uranijum, da se prekine sa daljim obogaćivanjem i da se otvori Ormuski moreuz.

"Ako se borba (protiv Irana) nastavi, spremni smo za svaki scenario", poručio je Netanjahu.

Libanska i izraelska delegacija sastale su se juče u Vašingtonu na mirovnim pregovorima.

Hezbolah je takav postupak libanskih vlasti opisao kao "nacionalni greh". Sastanak koji je organizovao američki državni sekretar Marko Rubio je prvi direktan u poslednjih 10 godina između dve zemlje koje su ostale u ratnom stanju od osnivanja Izraela 1948. godine.

Obe strane su rekle da su razgovori bili pozitivni, iako je pre sastanka Izrael isključio svaku diskusiju o zahtevu Libana za primirje u ratu koji je izbio 2. marta kada je Hezbolah otvorio vatru u znak podrške Teheranu.