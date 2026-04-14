Dejan Pelević iz Sočanice, priveden je danas popodne u južnoj srpskoj pokrajini Kosovo i Metohija.

Prema rečima njegove supruge, privođenje se dogodilo pred očima njihovih unučića, što je dodatno uznemirilo porodicu.

Porodica se trenutno nalazi ispred policijske stanice, gde čekaju dodatne informacije o razlozima privođenja.

Pelevićeva supruga je za Kosovo online rekla da ih je situacija zatekla i ostavila u šoku.

- Sve se desilo iznenada, pred decom. U velikom smo stresu i još uvek ne znamo šta se tačno dešava - kazala je ona.

Porodica je, kako navodi, angažovala advokata Predraga Miljkovića koji bi trebalo da pruži pravnu pomoć i više informacija o slučaju.

Prema rečima komšija, Pelević je poznat kao miran i staložen čovek, koji nikada nije pravio probleme. Komšije kažu da je Pelević tokom svoje karijere radio najpre u srpskoj, a potom i u tzv. Kosovskoj policiji.

Zasad nema zvaničnih informacija o razlozima njegovog privođenja.

Alo/Kosovo online

