Novosađanki M. K. (40), osumnjičenoj za teško ubistvo svog novorođenčeta, koje je 20. oktobra prošle godine pronađeno na travi na Bulevaru cara Lazara ispred zgrade broj 48, juče je u novosadskom Višem sudu izrečena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Sudija Vladimir Pecovski je prilikom obrazlaganja odluke koju je donelo sudsko veće kojim je on predsedavao naveo da je okrivljena delo počinila u neuračunljivom stanju, kada nije mogla da shvati značaj svog dela. Izrečena mera je potrebna, kako je pojasnio, da M. K. ne bi počinila teže krivično delo, jer je, nakon što joj je dijagnostifikovana duševna bolest, koja je pogoršana prvom trudnoćom i porođajem, samoinicijativno prestala da uzima terapiju.

Porodila se na podu

- Ovo nije kazna, već postupak medicinskog karaktera. Za ovaj sud je važno da ona bude u pritvoru i da joj se pruži adekvatna medicinska pomoć, tako da okrivljena ostaje u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu - rekao je sudija Pecovski.

M. K. se porodila na podu zgrade na Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu, a potom prekinula pupčanu vrpcu muškom novorođenčetu, ustala, obukla jaknu, uzela dete za levu nogu, izašla iz zgrade i sa razdaljine od dva-tri metra odbacila ga preko trotoara na travu. Novorođenče je zadobilo teške povrede od kojih je preminulo, a živelo je najviše pet minuta. Posle toga otišla je u drugu zgradu, u Lovćenskoj ulici, gde ju je policija pronašla i uhapsila.

Jelena Stojaković Mustakas, zastupnik optužnog akta, koja je predložila da se okrivljenoj izrekne mera obaveznog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustavi, u završnoj reči je istakla da je na nesumnjiv način dokazano da je optužena počinila teško ubistvo.

Beba rođena živa

- Prilikom samog uviđaja postavljala su se dva pitanja: da li je beba rođena živa i u kakvom je stanju porodilja. Tada nismo imali video-zapise na kojima se jasno vidi da se beba pomera. Na osnovu njih je nesporno utvrđeno da je beba rođena živa i da je imala priliku da živi svega pet minuta - kazala je Stojaković Mustakas.

Branilac M. K., advokat Bojan Buha, istakao je u završnoj reči da odbrana smatra da nije u potpunosti dokazano teško ubistvo, ali da je nesporno utvrđeno da je beba umrla od udarca glavom od podlogu.

Neuračunljivo stanje

- Treba imati u vidu da je lišila života dete u neuračunljivom stanju i da nije bila svesna da bi odbacivanjem novorođenčeta na travu mogla počiniti krivično delo. Ovde je reč o ubistvu deteta pri porođaju, a ne o teškom ubistvu. Ubistvo deteta pri porođaju je nevoljna radnja, što nije slučaj kod teškog ubistva - rekao je advokat Buha. Istakao je da smatra da M. K. treba lišiti poslovne sposobnosti i odrediti joj staratelja.

Okrivljena je na jučerašnje suđenje u Viši sud u Novom Sadu dovezena iz Specijalne zatvorske bolnice u Beogradu. Pridružila se završnoj reči svog branioca i rekla da nema ništa da doda. Na prethodnom glavnom pretresu je izjavila da je svesna šta joj se stavlja na teret, ali ne želi o tome da se izjasni.

