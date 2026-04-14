

Dušan A.(47), zvani Pežo, iz Kovačevca kod Mladenovca, brutalno je ubijen pre tri godine u kafani jer je želeo da naruči pesmu za rođendan svog sina! Šestorica problematičnih momaka, kako s etada pislao, skočila su na njega samo zato što je hteo da čuje numeru svog omiljenog pevača Džeja!

Kako smo ranije pisali, stravična tuča dogodila se u noći između 28. i 29. avgusta 2023.u poznatoj lokalnoj kafani u Mladenovcu, kada je nesrećni Dušan sa kumom, bratancem i sinom svratio da proslavi 21. rođendan svoga naslednika.

- M. P. (34) iz Mladenovca uhapšen je zbog sumnje da je u toku tuče u kafani upravo on zadao kobni udarac Dušanu u glavu, i to flašom. Pored njega uhapšena su još petorica mladića: M. S. (28), njegov brat D. S. (31), B. P. (38), M. J. (40) i S. S. (33) - navodio je ranije izvor.

Kako smo ranije pisali, osumnjičeni mladići za smrt Dušana A. uhapšeni su i saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

- Osumnjičeni su se branili ćutanjem, izuzev M. J., koji je izneo svoju odbranu - naveli su tada iz Višeg javnog tužilaštva. Posle saslušanja, njima je bio određen pritvor da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, da ne bi uticali na svedoke i zbog uznemirenja javnosti.



Prema rečima očevidaca, mladići su divljali, pili, penjali se na sto, a muziku su držali samo za sebe. Navodno su grlili i spopadali pevačicu i terali je da ispunjava samo njima muzičke želje. Za susednim stolom bio je Dušan.

- Dušan je prišao i tražio da i on naruči jednu pesmu za svog sina, a šestorka je skočila na njega. Vređali su ga, a zatim i pretukli, a jedan od njih mu je zadao kobni udarac u glavu, i to flašom. Nesrećni čovek je pao na zemlju kao pokošen, a lekari su mogli samo da konstatuju njegovu smrt - navodi izvor, i dodaje dramatične detalje:

- Većina osumnjičenih je evidentirana zbog narušavanja reda i mira. Jedan od rođaka osumnjičenog je čak radio u policiji, ali on se dovodio u vezu s obezbeđenjem splavova i pucnjave, te je zbog toga prestalo njegovo angažovanje - rekao je tada izvor.

- Dušan je hteo da naruči pesmu od Džeja, međutim, to mu nisu dozvolili jer su smatrali da je muzika njihova. Inače, Dušan je sahranjen upravo uz pesmu „Nedelja“ od Džeja. Da li je reč o istoj pesmi, još nije poznato - tvrdio je naš sagovornik.

Prema ranijim navodima očevidaca, svađa je prerasla u vređanje i nastao je opšti metež.

- Nasrnuli su na Dušana, kome su u pomoć pritrčali sin i kum. U tuči je M.P. s jednog od stolova zgrabio flašu ili pepeljaru kojom je udario Dušana u glavu u blizini uva. Nesretnik je pao i tada je počeo da krvari iz uva. Povređeni su i Dušanov sin i kum. Kada se sve stišalo, osumnjičeni su pobegli, ali su ubrzo uhapšeni - tvrdi očevidac za Alo!

Inače, u novembru 2025. za ovaj slučaj doneta je prvostepena presuda svoj šestorici osumnjičenih.

- Trojica koji su bili optuženi za teško ubistvo Dušana Antonijevića na bezobziran i nasilnički način M. P., B. P. i D.S. osuđeni su za nanošenje mu teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom. Tako je M. P., sa kojim je Antonijević započeo sukob zbog muzike, izrečena kazna od šest godina zatvora. Njemu je otežavajuća okolnost bila što je već osuđivan za dela sa nasiljem i produžen mu je pritvor - pisale su Novosti i dodale:

- B.P. i D.S. osuđeni su na po pet godina zatvora, dok je M. K. osuđen za učestvovanje u tuči i izrečena mu je kazna od 4 godine zatvora uslovno i mera psihijatrijskog lečenja, navodile su Novosti.rs

Sud je oslobodio M. S. i S.S. optužbi za učestvovanje u tuči navodeći da to nije dokazano.

