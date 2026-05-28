U Novom Sadu, u blizini područja iza Higijenskog zavoda, 2023. godine otkriven je bizaran i jeziv slučaj u kojem su ubica i žrtva prethodno živeli zajedno u napuštenoj kući, potpuno izolovani od ostatka društva.

Prema policijskim i medijskim izveštajima, reč je o dvojici muškaraca koji su bili beskućnici i koji su određeni period boravili u zapuštenom objektu skrivenom u visokoj travi i šiblju, daleko od pogleda prolaznika i glavnih ulica. Kuća je bila napuštena godinama, bez struje i vode, a unutra su se nalazili improvizovani kreveti i stvari koje su koristili za svakodnevni život.

Oni su u tom prostoru živeli zajedno, delili isti krov i svakodnevno funkcionisali u uslovima ekstremnog siromaštva i potpune socijalne izolacije. Komšije i prolaznici su ih povremeno viđali u okolini, ali niko nije znao koliko dugo borave u tom objektu.

Tokom 2023. godine, između njih je došlo do sukoba koji je eskalirao u nasilje. U jednom trenutku svađa je prerasla u fizički obračun, nakon čega je jedan od njih nožem usmrtio drugog muškarca.

Nakon zločina, osumnjičeni je napustio mesto događaja i kasnije sam otišao u policiju, gde je priznao šta se dogodilo. Policija je ubrzo pronašla telo žrtve u blizini kuće, u šipražju iza napuštenog objekta, nakon što je dobila informacije od osumnjičenog.

Ono što je ovaj slučaj učinilo posebno bizarnim jeste činjenica da su prethodno živeli zajedno u istoj napuštenoj kući, bez ikakvog nadzora ili kontakta sa institucijama, što je stvorilo potpuno izolovano “domaćinstvo” koje je na kraju završilo tragedijom.

Tokom istrage je utvrđeno da su i žrtva i počinilac bili u stanju teške socijalne ugroženosti i da su dugo vremena živeli van formalnog sistema.

Slučaj je u javnosti ostao zapamćen kao primer ekstremne socijalne izolacije i života u napuštenim objektima, gde izostanak bilo kakve kontrole ili pomoći može dovesti do tragičnih posledica.