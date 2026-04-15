Žrtva je zadobila teške povrede oka, a svemu je prethodila svađa oko devojke.
Istraga ukazuje na to da su osumnjičeni žrtvu prvo pretukli, a potom su upotrebljene i makaze. Nesrećni muškarac je tom prilikom zadobio jezive povrede, a lekari su konstatovali tešku povredu oka, zbog čega je hitno hospitalizovan
Oboje osumnjičenih su zadržani po nalogu Prvog OJT u Beogradu, ali im se na teret stavljaju različita krivična dela:
Jelena Č. (28) se tereti za nanošenje teških telesnih povreda.
"Njima je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u okviru kojih će biti saslušani u nadležnom tužilaštvu," navodi izvor.
Istraga je u toku, a očekuje se da će svedočenje oštećenog, nakon što njegovo zdravstveno stanje to dozvoli, rasvetliti sve detalje ovog brutalnog incidenta koji je uznemirio Beograđane i koji je objavljen na društvenim mrežama.
