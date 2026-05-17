Na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu, u parkiranom automobilu, zatečeno je telo muškarca, a kako ukazuju prve informacije, muškarac je preminuo prirodnom smrću.

Prema rečima doktorke Duške Lakete iz Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa izašla je u 12:45 po prvom prioritetu na lice mesta na Bulevaru oslobođenja prekoputa zgrade MUP-a.

U vozilu je zatečen NN muškarac, a lekari su mogli samo da konstatuju smrt na licu mesta.

Kako saznajemo, a prema prvim indicijama, radi se o prirodnoj smrt i nema tragova nasilja.

Iz PU Novi Sad potvrđeno je da je na parkingu na Bulevaru oslobođenja kod broja 60, u vozilu pronađeno telo muškarca (54) iz Veternika.

Na telu nema vidljivih povreda, a biće poslato na obdukciju.

