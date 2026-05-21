Grad Novi Sad i ove godine organizuje besplatan odlazak penzionera u banje širom Srbije, a pravo na rehabilitaciju moći će da ostvari oko 300 korisnika penzija sa najnižim primanjima. Program se realizuje u saradnji sa Udruženjem penzionera grada Novog Sada i predstavlja jedan od vidova pomoći najstarijim sugrađanima.

Prijave traju do 29. maja

Kako prenose mediji, prijavljivanje zainteresovanih penzionera traje od 25. do 29. maja, a dokumentacija će se predavati Komisiji za banje pri Udruženju penzionera grada Novog Sada.

Predsednica udruženja Milena Žarković navela je da je interesovanje veliko, jer mnogim penzionerima ovakav vid rehabilitacije predstavlja jedinu priliku za banjski oporavak i lečenje.

Pravo imaju penzioneri sa primanjima do 60.000 dinara

Jedan od glavnih uslova jeste da mesečna penzija ne prelazi 60.000 dinara. Pored toga, pravo na besplatan boravak imaju samo oni koji prethodnih pet godina nisu koristili ovu pogodnost.

Cilj ovakvog pravila je da što veći broj penzionera dobije priliku za rehabilitaciju i oporavak.

Veliko interesovanje za besplatne banje

Ove godine za rehabilitaciju o trošku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje prijavilo se čak 68.500 penzionera, dok je pravo ostvarilo nešto više od 22.000 korisnika.

Penzioneri mogu da borave u jednoj od 27 banja i rehabilitacionih centara širom Srbije, među kojima su Vrnjačka Banja, Sokobanja, Niška Banja i Prolom Banja.

Boravak traje 10 dana

Besplatna rehabilitacija obično traje deset dana, a troškove smeštaja i dela puta pokriva PIO fond ili lokalna samouprava, u zavisnosti od programa. U pojedinim slučajevima troškovi se pokrivaju i pratiocu korisnika kome je potrebna pomoć i nega drugog lica.

Za mnoge penzionere ovakav program predstavlja važnu pomoć, jer banjski oporavak često ne mogu sami da finansiraju, dok boravak u banji pozitivno utiče na zdravlje, pokretljivost i kvalitet života.