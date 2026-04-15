Iako se "Kum" (The Godfather) smatra jednim od najboljih filmova svih vremena, pojedini kritičari tvrde da su ga tri kultna gangsterska ostvarenja po kvalitetu čak i nadmašila.

Ljudi su decenijama opsednuti filmom "Kum", pa je razumljivo ako je nekima dosta slušanja o tom filmu. Ipak, radi se o delu koje je snažno podiglo gangsterski žanr i postalo važna prekretnica u kriminalističkim filmovima.

Iako se često smatra najboljim, postoje i drugi gangsterski filmovi koji mu po kvalitetu mogu parirati, pa čak i nadmašiti ga. Prema filmskim kritičarima, ovo su tri gangsterska filma koja su možda bolja od "Kuma", piše Colider.

Kum II (1974.)

"Kum II" se smatra jednim od najboljih nastavaka ikada snimljenih i osvojio je Oskara za najbolji film, dok je Frensis Ford Kopola nagrađen za režiju. Radnja prati Majkla Korleonea, koji preuzima vođstvo porodice, dok paralelno kroz retrospektive gledamo mladog Vita i njegov uspon u Americi.

Kontrast između dve vremenske linije stvara potresno iskustvo, pri čemu je osećaj tragedije ovde još snažniji. Posebno je zanimljivo što su i Marlon Brando i Robert De Niro osvojili Oskara za isti lik, svaki u svojoj izvedbi.

Bilo jednom u Americi (1984.)

Film Serđa Leonea prati život kriminalca kroz više decenija, od detinjstva do starosti, uz radnju koja obuhvata period od 1910-ih do 1960-ih. Poznat je po skoro četvoročasovnom trajanju, nelinearnoj strukturi i upečatljivoj muzici Ennia Morikonea.

Film istražuje privlačnost i destruktivnu prirodu kriminala, prikazujući koliko on može uništiti i pojedinca i ljude oko njega. Zbog mračnog tona i složenosti često se smatra jednim od najupečatljivijih gangsterskih filmova.

Dobri momci (1990.)

Za razliku od "Kuma", "Dobri momci" nude siroviji i realističniji prikaz mafije, bez romantizacije. Prate Henrija Hila, koji kao autsajder vodi gledaoce kroz svet kriminala jer ne može da postane punopravni član mafije.

Film se izdvaja brzim tempom, snažnom režijom Martina Skorsezea i kombinacijom nasilja, humora i stilizacije. Upravo ta iskrenost i energija čine ga jednim od najvažnijih i najuticajnijih filmova žanra.