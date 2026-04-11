Policijski službenici iz Obrenovca trenutno sprovode opsežnu akciju na terenu, saznaje Alo!.

Prema prvim informacijama, u toku su pretresi objekata i vozila u kojima je otkrivena ogromna količina duvana i akcizne robe bez dokumentacije.

- Od dolaska novog načelnika u februaru, u Obrenovcu vlada nulta tolerancija na kriminal.

Ovom akcijom još jednom je poslata jasna poruka da u Obrenovcu više nema mesta za šverc i nezakonite radnje.

Obrenovac postaje bezbedna zona, a policija nastavlja rad na terenu do potpunog suzbijanja svih vidova kriminala - navode iz obrenovačke policije.

