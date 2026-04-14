Banjalučka policija uhapsila je sinoć, 13. aprila, J. B. iz Kotor Varoši koji je aktivirao bombu ispred porodične kuće, uz pretnje da će ubiti sebe i članove porodice.

Njega terete da je počinio krivična dela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija te izazivanje opšte opasnosti.

- Lice se sumnjiči da je oko 19 časova u dvorištu porodične kuće u Kotor Varoši aktivirao ručnu bombu M75, tako što je izvukao osigurač i pretio da će ubiti sebe i članove porodice. Nakon pregovora sa policijskim službenicima, vratio je osigurač u ručnu bombu i istu odložio - saopšteno je iz PU Banjaluka.

Dodaju da je u toku kriminalistička obrada uhapšenog, nakon čega će policijski službenici istog uz izveštaj o počinjenim krivičnim delima sprovesti Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.

Alo/Nezavisne

