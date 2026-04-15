Policija je u Kikindi uhapsila M. Đ. (28) zbog sumnje da se bavio neovlašćenom proizvodnjom i prodajom droge, a u pretresu stana pronađeno je više od 19 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Policija je u Kikindi uhapsila M. Đ. (28) iz tog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.



Prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, policija je pronašla više od 19 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Osumnjičenom je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

