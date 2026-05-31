Generalni konzul Republike Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović posetila je rano jutros granični prelaz Evzoni, povodom početka turističke sezone i povećanih gužvi na granicama tokom ovog vikenda.

Tim povodom istakla je da su gužve na granicama i auto-putevima redovne, ne samo u Grčkoj, već i na ostalim graničnim prelazima kroz Severnu Makedoniju, Bugarsku i Tursku, koji ovim putnim pravcima ulaze u Grčku.

Istakla je i to da turisti koji se spremaju za put u Grčku, a putuju u udarnim terminima vikendom, budu spremni na gužve, zbog stotine vozila, autobusa i kamiona u tim intervalima.

Takve gužve ne stvara samo EES sistem, već su redovne, očekivane tokom leta na granicama svih prethodnih godina.

Grčka strana povećala sve raspoložive kapacitete

"Grčka strana je u ovom trenutku dala maksimum, povećala sve raspoložive kapacitete, broj prolaznih traka i radnika, poboljšala tehničke kapacitete. Jednako savesno postupaju i kod velikih gužvi, prilagođavajući kombinovani sistem kontrole", kaže i dodala: "Obavili smo veliki broj sastanaka, uz puno poštovanje grčke strane, članice EU, razgovarajući o realnim mogućnostima, u zakonskim okvirima, šta možemo zajedno doprineti oko bržeg protoka saobraćaja".

"Dobili smo podršku grčke strane na jurisdikcionom području Generalnog konzulata gde i jesu kopneni granični prelazi, za koju je pitanje privremene suspenzije EES sistema jednako prioritetno, a koje je grčka strana prenela preko svojih zastupnika u Evropskom parlamentu i očekuje odgovor i stav. Istakli su izuzetne odnose Srbije i Grčke i da je na području Solunske regije, Pierije, Halkidikija i Pele 70 odsto srpskih turista. Zato se i istaklo pitanje granica za srpske turiste, kojih je najviše na ovim graničnim prelazima tokom turističke sezone. Kao predstavnici Srbije, mi možemo da govorimo samo u ime srpskih turista, što nijednog trenutka ne dovodi u pitanje podeljenost turista po nacionalnoj osnovi prilikom prelaska granica, koji imaju svoja predstavništva u Grčkoj", navela je Vujić-Obrenović.