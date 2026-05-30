Poljski premijer Donald Tusk oglasio se nakon poruke bivšeg ruskog predsednika Dmitrija Medvedeva, ocenivši da članice NATO-a moraju ozbiljnije da shvate sve učestalije poruke i poteze koji dolaze iz Moskve.

Tusk je ukazao na niz, kako je naveo, ruskih provokacija koje su poslednjih meseci pogodile više evropskih zemalja.

"Poljska, Baltičke države, a sada Rumunija. Sve je više i više ruskih provokacija. Juče je bivši ruski predsednik Medvedev kazao da je mirni san građana EU završen. Svi u NATO-u bi najzad trebalo da počnu ozbiljno da shvataju ovakve činjenice i reči", naveo je Tusk na društvenoj mreži Iks.

Pre toga, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev poručio je građanima Evropske unije da, prema njegovom mišljenju, njihove vlade vode politiku koja ih uvodi u sukob sa Rusijom.

"Zato budite oprezni i nemojte se ničim iznenaditi", napisao je on.

Ruska agencija RIA Novosti podseća da je Medvedev ranije optužio evropske lidere za odgovornost za stradanje ruskih civila u napadima, uključujući i, kako tvrdi, napad na Starobiljsk koji je okarakterisao kao teroristički čin.





Objavljen Trampov medicinski karton



Američki predsednik Donald Tramp nalazi se u odličnom zdravstvenom stanju i potpuno je sposoban da obavlja funkciju predsednika Sjedinjenih Američkih Država i vrhovnog komandanta, navodi se u novom lekarskom izveštaju Bele kuće koji je izazvao ogromnu pažnju javnosti u Americi.

Izveštaj je objavljen nakon detaljnog pregleda koji je Tramp obavio u vojnoj bolnici Volter Rid, a lekarski tim činila su čak 22 specijalista.

Pregled je trajao više sati i obuhvatio je niz analiza, uključujući CT snimanje, kontrole srca i pluća, testove za rano otkrivanje raka, kao i neurološke i kognitivne procene.

Posle pregleda Tramp je kratko poručio da je sve bilo u „savršenom redu“.

Ipak, javnost je posebno iznenadio jedan detalj iz lekarskog nalaza.

Prema zvaničnom izveštaju, Donald Tramp sada ima 108 kilograma, što je oko šest kilograma više nego na prethodnom pregledu iz aprila 2025. godine.