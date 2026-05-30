U ruskom spoljnopolitičkom resoru naveli su da su predstavnici zemalja NATO-a čas govorili o potrebi što skorijih pregovora sa Moskvom radi uspostavljanja trajnog mira, a čas o neophodnosti pritiska na Rusiju, isporuka oružja ukrajinskoj vojsci i nastavka rata „do pobede“.

Ministarstvo je tvrdi da među evropskim liderima koji iznose takve reči prednjače nemački kancelar Fridrih Merc, predsednik Francuske Emanuel Makron, ali i predsednik Finske Aleksander Stub.

Prema oceni ruskog Ministarstva, takva nedoslednost evropskih političara dovodi u pitanje iskrenost njihovih namera.