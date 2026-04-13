Tragedija se dogodila u jutarnjim časovima, a ceo trenutak udara zabeležila je nadzorna kamera.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila oko 7.10 časova ujutru, kada se sivi automobil kretao Nacionalnim putem 6, na relaciji od Lugoža ka Karansebešu. Vozilo je, iz još neutvrđenih razloga, na ulazu u grad Konstantin Daikovičenu promašilo skretanje udesno, nakon čega vozač nije uspeo da reaguje na vreme.

Automobil je zatim prešao u suprotan smer, sleteo sa kolovoza i velikom silinom udario u zid porodične kuće. Na snimku nadzorne kamere vidi se snažan udar, koji je bio toliko jak da se i sama kamera zatresla u trenutku kontakta vozila sa objektom.

Odmah nakon nesreće na lice mesta su upućene ekipe hitne pomoći i spasilačkih službi, ali za vozača, 51-godišnjeg muškarca, nije bilo spasa. On je, uprkos pokušajima reanimacije, preminuo na mestu nesreće.

„Na licu mesta intervenisale su ekipe hitne pomoći koje su povređenima pružile medicinsku pomoć. Nakon nesreće, vozač, 51-godišnji muškarac, teško je povređen i kasnije je proglašen preminulim, uprkos naporima medicinskog osoblja“, izjavila je Simona Harbuzaru, portparolka Javnog tužilaštva Karaš-Severin.

Njegova supruga, koja se nalazila na mestu suvozača, kao i troje dece uzrasta 6, 14 i 16 godina koji su bili na zadnjem sedištu, čudom su preživeli nesreću. Svi su nakon ukazane pomoći prebačeni u Urgentni centar bolnice u Karansebešu, gde su zadržani na lečenju.

