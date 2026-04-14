Danijela Dimitrovska, pokrenula je novi biznis. Manekenstvo je čini se zamenila novim zanimanjem , te je svoje vreme i novac uložila u proizvodnju cipela.

Kako kaže, na to je naveo težak trenutak, kada je pre par godina shvatila da "nema ni dinar u džepu".

- Moram da vas vratim u nazad nekoliko godina i da vam kažem da sam se samo jedno jutro probudila i shvatila da nemam dinar u džepu, ali doslovno. Takav strah nisam osetila nikad u životu. Imala sam veliku odgovornost pre svega prema svom detetu. Sve čega se sećam iz tog perioda je prazan novčanik - priznala je Danijela i dodala:

- Od tog trenutka sve se menja. Krećeš napred, idi dalje, misli na Matiju. I kada vam se čini da ne postoji svetlo na kraju tunela, ono je negde tu i sigurno ćete ga videti u nekom trenutku. Samo budite hrabri i stvarno je najteži taj prvi korak, ali kad ga napravite, zapamtite, sve je odmah lekše - istakla je bivša manekenka.

"Moj put nije bio lak, ali je bio stvaran"

- Danas predstavljam svoju kolekciju cipela… I iskreno, još uvek pokušavam da shvatim kako sam stigla do ovde. Nije bilo pravolinijski i nije bilo lako, ali je od samog početka bilo stvarno. Ovu kolekciju smo radili dugo, sa jednom idejom da napravimo nešto što žene žele da nose svaki dan. Da ne razmišljaju previše i da se u njima osećaju dobro čim naprave prvi korak. Zato smo se najviše bavili tim osećajem. Kako stoje, kako se nose, kako se u njima hoda… - navela je Danijela Dimitrovska.

